Bewegen op Verwijzing start in zorgregio Diest Tom Van de Weyer

15 februari 2019

17u20 0 Diest De zorgregio Diest stapt in het project ‘Bewegen op verwijzing’. Inwoners van Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Tielt-Winge kunnen beroep doen op één van beide beweegcoaches Sarah Van Bragt en Nans Luyten.

Wie niet of te weinig beweegt, kan door de huisarts doorverwezen worden naar een coach van ‘Bewegen op Verwijzing’. 181 gemeenten zijn inmiddels gestart met dit project van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen. “De eerste resultaten tonen dat wie de begeleiding volgde zich beter in zijn vel voelt, meer buiten komt en meer sociaal contact heeft”, zegt Maarten Gybels, trekker van het project in de regio Diest.

Van Bragt en Luyten zetten je niet aan om fanatiek te gaan sporten, maar stippelen een haalbaar beweegplan uit. Ze begeleiden je naar een actiever leven, dat je op termijn zelfstandig verder kan zetten. De deelnemer bepaalt zelf het aantal consultaties, tot een maximum van zeven uur. Een individuele sessie kost 10 euro per halfuur, een groepssessie 2 euro per halfuur. De sessies zijn gratis voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

Meer info op www.bewegenopverwijzing.be.