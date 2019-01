Bestuurster lichtgewond Kristien Bollen

21 januari 2019

Op het kruispunt van de Nieuwe Dijkstraat met de Rodestraat in Diest vond gisterenavond rond 21.30 uur een aanrijding plaats. Een voertuig, bestuurd door een 34-jarige vrouw uit Diest, volgde de Nieuwe Dijkstraat in de richting Tessenderlo. Een tweede voertuig, bestuurd door een 51-jarige man uit Diest, volgde op hetzelfde moment de Rodestraat en wou het kruispunt recht oversteken. Hierbij kwam het tot de aanrijding. De vrouw werd licht gekwetst overgebracht naar het algemeen ziekenhuis in Diest.