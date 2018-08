Bestuurster gewond 08 augustus 2018

Een aanrijding deed zich maandagochtend rond 8.15 uur voor op de Diestsebaan in Diest. De bestuurder, een 37-jarige vrouw uit Beringen, verloor de controle over haar voertuig en reed tegen een boom. Ze geraakte lichtgewond. Het voertuig was zwaar beschadigd en werd getakeld. (KBG)