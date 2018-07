Bestuurders onder invloed van drugs 03 juli 2018

Politie Demerdal-DSZ controleerde zaterdagnamiddag omstreeks 15.30 uur op de Omer Vanaudenhovelaan in Diest een bestuurder. De 22-jarige man uit Luik legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.





Zondag werden tijdens controles langs de Omer Vanaudenhovelaan in Diest twee bestuurders aangetroffen die reden onder invloed van drugs. Omstreeks 15 uur legde een 20-jarige man uit Elsene een positieve speekseltest af, en rond 19 uur bleek ook een 29-jarige man uit St.-Jans-Molenbeek positief voor drugs in verkeer.





De rijbewijzen van beide bestuurders werden onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. (KBG)