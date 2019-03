Bestuurder trekt aandacht door rijstijl, geen verzekering of keuring Kristien Bollen

03 maart 2019

16u43 0

Politie bemerkte vrijdagochtend rond 8.30 uur een voertuig dat links in de rijrichting op een rondpunt reed. In het centrum van Diest konden de agenten het voertuig uit het verkeer halen. De 60-jarige man uit Diest maakte geen gebruik van de gordel en het voertuig was niet geldig gekeurd noch verzekerd.