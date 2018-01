Bestuurder onder invloed 30 januari 2018

02u36 0

De politie heeft afgelopen zondagavond omstreeks 23 uur een bestuurder betrapt die te diep in het glas gekeken had. De 67-jarige man uit Diest werd op de Grote Markt in zijn thuisstad tegengehouden. Hij mocht zijn rijbewijs afgeven voor een periode van zes uur.





(KBG)