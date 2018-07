Bestuurder onder invloed belandt in gracht 20 juli 2018

In de Nieuwe Dijkstraat is gisterochtend om 0.30 uur een auto in de gracht beland. De 45-jarige bestuurder uit Tessenderlo week af van zijn rijvak en eindigde in de gracht langs de baan. Het voertuig liep zware schade op. De bestuurder legde een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. (VDWT)