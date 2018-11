Bestuurder negeert rijverbod, wagen in beslag genomen Kristien Bollen

14 november 2018

De politie controleerde dinsdag een bestuurder op Schoonaerde in Diest. De 35-jarige man uit Tielt-Winge legde een positieve speekseltest af voor drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Enkele uren later stelde de interventieploeg vast dat de betrokken bestuurder zijn rijverbod negeerde, waarop diens voertuig geïmmobiliseerd werd in opdracht van het parket te Leuven.