Bestuurder lichtgewond bij ongeval Kristien Bollen

29 november 2018

Op het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Zandstaat in Diest gebeurde woensdagvoormiddag rond 11.30 uur een verkeersongeval tussen twee personenwagens. Een 80-jarige bestuurder uit Herselt die in de Zandstraat reed, stak de Turnhoutsebaan over richting Klappijstraat. Hierbij zag hij het voertuig, bestuurd door een 65-jarige man uit Diest, dat reed op de Turnhoutsebaan niet en botste tegen de linkerflank van dit voertuig. De bestuurder van het aangereden voertuig werd licht gekwetst door de aanrijding.