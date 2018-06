Bestuurder krijgt pv's tegen boorddocumenten 28 juni 2018

De politie haalde woensdag in de Speelhofstraat in Diest een 38-jarige bestuurder uit het verkeer. De man had van de rechtbank een aantal beperkingen op zijn rijbewijs opgelegd gekregen waaraan het voertuig niet voldeed. Er werden tegen hem de nodige processen-verbaal opgesteld. (VDWT)