Bestuurder en kindje gewond bij ongeval Kristien Bollen

20 maart 2019

Een aanrijding vond gisterenvoormiddag rond 9 uur plaats op het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Zandstraat in Diest. Een personenauto reed op de Turnhoutsebaan in de richting van Diest. Aan het kruispunt kwam een lichte vrachtauto, bestuurd door een 27-jarige man uit St.-Agatha-Berchem, uit de Zandstraat en wilde het kruispunt oversteken. Hierbij kwam het tot de aanrijding, waarbij de personenauto tegen de gevel van een nabijgelegen woning belandde. De inzittenden van de personenauto, een 60-jarige man uit Diest en een 11-jarig meisje uit Scherpenheuvel-Zichem, werden gekwetst ingevolge de aanrijding en overgebracht naar het algemeen ziekenhuis in Diest. De personenwagen werd getakeld.