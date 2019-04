Bestuurder die brokken maakt en vlucht gevat door politie Kristien Bollen

08 april 2019

In de Overstraat in Diest vond zaterdagmiddag rond 13.30 uur een verkeersongeval plaats. Een voertuig reed te dicht langs een geparkeerd voertuig en waarbij de zijspiegels van beide voertuigen elkaar raakten. Het aanrijdende voertuig reed door zonder dat de bestuurder zich kenbaar maakte. De bestuurder van het aanrijdende voertuig kon enige tijd later aangetroffen worden. De 59-jarige man uit Diest legde een positieve alcoholtest af en diende zijn rijbewijs voor drie uur af te geven.