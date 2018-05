Beschonken in gracht 22 mei 2018

Een 21-jarige man uit het Waalse Oupeye is zondagochtend rond 4 uur met zijn voertuig in een gracht terechtgekomen langs de Nijverheidslaan in Diest. De bestuurder was onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. (KBG)