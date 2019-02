Beroemde robots nodigen publiek uit voor infodag Tom Van de Weyer

06 februari 2019

Darth Vader en The Terminator namen woensdag de wekelijkse markt van Diest in. Beide beroemde figuren willen mensen informeren over de vierde revolutie, die van het internet en robots. Welke invloed gaat de digitalisering en robotisering hebben op ons leven en op ons werk? Wordt al ons werk binnen 20 jaar overgenomen door robots? Moeten onze kinderen nog wel een stiel leren? Het ACV Diest geeft antwoorden tijdens een infodag op zaterdag 23 februari om 9 uur in het Beverbeekhuis, Tulpenstraat 2.

Sprekers zijn Matthias Somers van de denktank Minerva en Geert Janssens, hoofdeconoom bij Etion. Janssens stelt ook zijn nieuwe boek ‘Waardevol Werkloos’ voor, waarin hij de werkgelegenheid in de toekomst schetst. Deelnemen aan de infosessie is gratis. Inschrijven is wel verplicht, uiterlijk op 18 februari bij bart.theys@acv-csc.be of 016 21 93 96.