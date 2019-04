Benefietconcert Catharinakring Geert Mertens

07 april 2019

Op vrijdag 3 mei om 20 uur heeft in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Diest het vijftiende benefietconcert van de Catharinakring plaats. Deze gezellige muzikale avond wordt verzorgd door: de Brembergband (een groepje enthousiaste leerlingen van De Bremberg onder leiding van An, Isabelle en Evelien) en het Catharinakoor onder leiding van Jan Uten. Charel Torbeyns en Leon Op de Beeck staan in voor de begeleiding op accordeon en piano.

“Traditiegetrouw sluiten we deze muzikale avond af met een gezellige samenzang: ter gelegenheid van 100 jaar scouting Diest brengen we een medley van kampvuurliederen!”, klinkt het.

De toegang is gratis. De aanwezigen kunnen een bijdrage deponeren in een briefomslag ten voordele van De Bremberg, Home Martine Van Camp en Scouts en Gidsen Diest. Tijdens de pauze worden de aanwezigen een drankje aangeboden.