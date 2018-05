Bende richtte zich op luxefietsen 03 mei 2018

02u34 0

Vier leden van een bende fietsendieven blijven in de cel. De Brusselse raadkamer bevestigde hun aanhouding. Het onderzoek naar de bende startte in de zomer van vorig jaar. Een eerste diefstal van tien luxefietsen in Kampenhout in het voorjaar van 2017 kon aan andere inbraken in onder meer Wetteren, Beringen, Lebbeke en Diest gelinkt worden. De verdachten stalen in de meeste gevallen eerst een lichte vrachtauto om hun latere buit, de allernieuwste koersfietsen en moutainbikes, te vervoeren. Op 22 december werd een lading gestolen fietsen onderschept die afkomstig waren van een diefstal in Florennes. Na huiszoekingen in Wemmel, Laken, Jette en Koekelberg. werden begin dit jaar 3 personen aangehouden. Begin april werd een vierde verdachte in Roemenië gearresteerd. (WHW)





