Belastingen halen meer dan 8000 euro op aan achterstallen tijdens verkeerscontrole Kristien Bollen

09 januari 2019

Politie Demerdal-DSZ hield gisteren in samenwerking met de Dienst Vlaamse Wegenbelastingen een verkeersactie ter hoogte van de Leuvensesteenweg in Diest (van 8.30 tot 11.00 uur) en de Mannenberg in Scherpenheuvel (van 13 tot 15 uur).

In Diest werden 57 voertuigen gecontroleerd. Alle ademtesten waren negatief, wel werden volgende processen-verbaal uitgeschreven: drie onmiddellijke inningen gordeldracht, twee onmiddellijke inningen keuring, één onmiddellijke inning voor het niet op zak hebben van identiteitskaart en rijbewijs en één proces-verbaal voor drugs in het verkeer en het niet betalen van de verkeersbelasting. Daarnaast stond één persoon geseind voor drie betekeningen van verval van het recht tot sturen. Twee bromfietsers die gecontroleerd werden op de rollen waren beiden in regel. Tenslotte werden in de Diestse binnenstad nog 8 GAS-pv’s voor parkeren opgesteld.

In Scherpenheuvel werden 39 voertuigen gecontroleerd, allen bliezen SAFE. Volgende processen-verbaal werden vastgesteld: één onmiddellijke inning keuring, één onmiddellijke inning wegens geen kinderzitje, vier onmiddellijke inningen voor het niet dragen van de gordel, één proces-verbaal voor een bestuurder met voorlopig rijbewijs die een passagier bij had wat niet toegelaten was en geen L-teken had hangen, één proces-verbaal van waarschuwing voor een bromfiets A-klasse dat gecorrigeerd nog 41 km/u aangaf (rollen), waar maar 25 km/u toegelaten is, éénproces-verbaal voor een voertuig dat sterk getuned was en niet gekeurd. Het voertuig werd naar de keuring meegenomen en verboden tot het verkeer verklaard. Eén persoon had 2 rijbewijzen op zak, waarvan het oudste in beslag genomen werd ter vernietiging en één proces-verbaal voor niet inschrijving van een voertuig. Deze bestuurder had ook een passagier teveel bij, die zich onder een deken verstopte in de koffer. Hij kreeg tevens een fiscaal pv van de belastingdienst.

Resultaten belastingen: 22 voertuigen werden geselecteerd met de ANPR-camera. Zij haalden voor een totaal van 8159,43 euro aan achterstallige belastingen op (inclusief de boete).