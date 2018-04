Bekende modebloggers verkopen collectie voor een prikje op de Citadel 06 april 2018

In de loods Piket op de Citadel kan je dit weekend gouden koopjes doen. De vzw Refashion organiseert er een grote uitverkoop uit de collectie van bekende bloggers en influencers in de modewereld.





Een kleedje van Véronique De Cock, of een tas van Gucci heb je voor een prikje. "De voorbije weken hebben we 3.500 stukken ingezameld van enkele tientallen 'fashion addicts'", zeggen organisatoren Anneleen, Elke en Nicole. "Ook seksuoloog Kaat Bollen en de Diestse blogster Yentl Keuppens doen mee."





"Zogenaamde 'closet sales' zijn tegenwoordig in, waarbij modeliefhebbers bij hen thuis een uitverkoop houden van hun kleerkast. Wij wilden er een bredere beleving van maken, toegankelijk voor iedereen. De jeugddienst van de stad steunt ons initiatief. Lokale handelaars hielpen mee aan de decoratie, zoals Jes voor de verlichting en Karo voor de bloemen. Onze sponsors bieden gratis drankjes aan, een fotobooth en een make-upstand."





"Als fashionbloggers hebben wij ook een garderode met veel bruikbare stukken die we na enkele keren al niet meer dragen", bekennen de dames. "Hopelijk krijgen ze dit weekend een tweede leven. De prijzen werden door de eigenaars zelf bepaald. De kleding die niet verkocht raakt, wordt geschonken aan een goed doel."





Vrijdag is Refashion open van 14 tot 21.30 uur, zaterdag van 10 tot 19 uur en zondag van 14 tot 18 uur in de achterste loods. De toegang is gratis. Info op www.refashion.be. (VDWT)