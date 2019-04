Begijnhoffeesten bakken weer kruidige pannenkoeken VDWT

11 april 2019

Op zondag 12 mei gaan de Begijnhoffeesten door, van 11 tot 18 uur in de straatjes van het Begijnhof, de boomgaard en de Bleekweide achter het cultureel centrum. Vanaf 11 uur start de streekmarkt met lekkere hapjes, streekproducten en verrassend straattheater. Ook chefkok Felix Alen is erbij. Om 13 uur volgt straatanimatie. De Diestse Concertband Ons Vermaak treedt op om 14 uur. De Confrerie van de Cruydtcoeck bakt om 14.30 uur de eerste kruidige pannenkoeken van het jaar met Reynvaertkruid, een gebruik dat teruggaat tot de middeleeuwen. De toegang tot de Begijnhoffeesten is gratis.