Bart Staes gastspreker op nieuwjaarsreceptie Groen Diest Tom Van de Weyer

18 januari 2019

Groen Diest hield vrijdagavond zijn nieuwjaarsreceptie in café ‘In de 1.000 Hemden’. Leden van andere partijen in de gemeenteraad kwamen mee het glas heffen. “We gaan een nieuwe legislatuur in met een zelfstandige fractie en twee verkozenen. Graag hadden we mee in een meerderheid gestapt, maar vanuit de oppositie zullen we streng waken”, zegt lokaal voorzitter Bert Petitjean.

Gastspreker was Groen Europarlementslid Bart Staes. Hij hield een vurig pleidooi voor een eerlijkere, gezondere en meer menselijke samenleving. “Migratie wordt een belangrijk thema bij de federale en Europese verkiezingen van 26 mei. We mogen niet enkel muren bouwen, maar zullen ook een legale migratie moeten organiseren”, aldus Staes. “Net als hier in Diest hopen we in Europa binnenkort op een tweede groene zetel.”