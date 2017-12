AZ rouwt om verlies spoedarts NELE TIELS (41) OVERLEDEN NA BOTSING OP DE FIETS KRISTIEN BOLLEN

02u29 0 Diest In het Algemeen Ziekenhuis Diest is de verslagenheid groot na het overlijden van spoedarts Nele Tiels. Vorige week was ze met haar fiets ten val gekomen na een botsing, deze week bezweek ze in een Leuvens ziekenhuis aan haar verwondingen. Dokter Tiels werd 41 jaar en laat drie jonge kinderen achter.

De spoedarts uit Beringen was vorige week vrijdagochtend aan het fietsen op de Beringenbaan in Diest, toen het plots fout liep. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat ze wilde uitwijken voor een 15-jarige voetganger. Toch kwam het alsnog tot een botsing, waarbij Nele Tiels zwaar ten val kwam. Hoewel ze een fietshelm droeg, liep ze ernstige verwondingen op aan het hoofd. De 41-jarige vrouw werd met spoed overgebracht naar het UZ in Leuven, waar haar toestand kritiek bleef. Ze heeft voor haar leven gevochten, maar is uiteindelijk bezweken aan haar verwondingen.





Het plotse overlijden van Nele Tiels komt hard aan bij heel wat collega's uit de zorgsector. Ze was al jaren actief als spoedarts, en werkte in de ziekenhuizen van Diest en Heusden-Zolder. Eerder in haar carrière werkte ze ook samen met ziekenhuizen in Overpelt, Bree en Maaseik. "Dit verlies is erg onverwacht en komt hard aan", zegt Ilse Van Asbrouck, algemeen directeur van het AZ Diest. "Nele werkte hier al vele jaren en maakte deel uit van ons vaste team spoedartsen. Ze was een waardevolle en vooral zeer geliefde collega. We proberen iedereen hier nu zo goed mogelijk te omringen en te helpen bij het verwerkingsproces." Het ziekenhuis heeft intussen ook een rouwregister geopend waar de collega's van Nele iets in kunnen neerschrijven. Dat register zal later aan haar familie overhandigd worden.





Zachte aanpak

Velen roemen intussen vooral de zachte aanpak van dokter Tiels. "Ze was altijd zo behulpzaam en vriendelijk tegen de patiënten. Ongezien", klinkt het. "Ze kon mensen een warm en liefdevol gevoel geven, en leefde ook echt met hen mee. Ze kon zelf ook emotioneel zijn wanneer ze bepaalde patiënten minder goed had kunnen helpen dan gehoopt."





Nele Tiels stond er volgens vrienden ook om gekend een zeer innige band te hebben met haar kinderen, die zelden van haar zijde weken. Zo nam ze hen zelfs geregeld mee naar haar werk. "Ze was een alternatieve dame. Ze liep graag rond op sandalen en was bijvoorbeeld veganiste. Maar ze had altijd enorm veel respect voor iedereen. Haar kinderen waren alles voor haar."





Borstvoeding

Ook wat opvoeding betreft, had Nele Tiels haar eigen visie. Zo was ze lid van 'La Leche League', een organisatie die het belang van borstvoeding benadrukt. Tiels maakte er ook zelf al langer een kerntaak van om dat belang met de wereld te delen. Zo moest borstvoeding zelfs tot in de peuter- of kleutertijd kunnen. Ze gaf er lezingen over en organiseerde evenementen. Jarenlang was ze ook vrijwilliger bij EVA Limburg, een organisatie die zich inzet om mensen meer plantaardig te laten eten, en zo de impact op het milieu te beperken.