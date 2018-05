AZ Diest opent drie nieuwe verloskamers 12 mei 2018

Het AZ Diest heeft zes ruimtes heringericht tot drie grote verloskamers. "Moeders die een keizersnede moeten ondergaan hoeven niet meer verplaatst te worden van de ene naar de andere kamer. Ze bevallen in een meer huislijke sfeer en worden meteen verenigd met hun kind", zegt gynaecoloog Ingrid Thijs.





In de vernieuwde verloskamers is een operatiekwartier, monitorruimte, een relaxatiebad en de vader kan op een bank blijven slapen. Voortaan is een 'gentle sectio' mogelijk, een keizersnede waarbij de natuurlijke bevalling zoveel mogelijk wordt nagebootst. "Voor de bevalling krijgt de moeder een 'HugMee' aan, een soort buideldoek", legt Thijs uit. "Tijdens de ingreep wordt een doorzichtige operatiedoek gebruikt, zodat de moeder en haar partner hun kind kunnen zien terwijl het geboren wordt. Als het kind geboren is en de verplegers nog werk hebben, wordt de baby bij de moeder in de HugMee gestopt en krijgt het haar lichaamswarmte, want het is koud in deze verloskamer. Dit eerste contact is essentieel voor de hechting van het kind. De kinderarts kan er een controle uitvoeren zonder dat de baby naar een andere kamer moet gebracht worden. Het gezin kan al na één dag weer naar huis."





Deze aanpak van bevallingen is een tendens in de geneeskunde. Het AZ van Diest is een van de eerste in de regio om ze toe te passen. Jaarlijks voert het ziekenhuis 632 bevallingen uit. (VDWT)