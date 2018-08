Avondloop 'Te Gek' in stadscentrum 20 augustus 2018

De avondloop 'Loop je te gek' vindt plaats op vrijdag 28 september, van 19 tot 21.30 uur. Het parcours loopt door het stadscentrum en op de citadel, met als startplaats de Grote Markt. Je kan kiezen voor een route van 1 km (gratis), 3 km, 6 km of 9 km. Zowel wedstrijdlopers als recreatieve joggers kunnen meedoen. Elke loper krijgt een goodiebag met onder meer een sportief gadget, een drankbon voor een traktatie naar keuze en is welkom op de prijsuitreiking in zaal Ons Tehuis op de Kaai. In de Cleynaertstraat is gelegenheid tot douchen en omkleden. Deelnemen kost 3 euro bij voorinschrijven en 5 euro bij betaling aan de inschrijvingsstand. Info en inschrijvingen op www.diest.be/loopjetegek (VDWT)