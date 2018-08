Automobilist verwondt drie agenten bij controle 25 augustus 2018

02u24 0 Diest Voor een 66-jarige man uit Diest is een maatschappelijk onderzoek gevorderd. De man had zich weerspannig gedragen tijdens een verkeerscontrole op de Commissaris Neyskenslaan in Diest, drie politie-agenten liepen hierbij verwondingen op.

Op vrijdag 3 augustus rond 19.45 uur werd de man tegengehouden. Hij droeg geen gordel en negeerde tot twee keer toe het bevel om te stoppen van de politie. Twee agenten moesten wegspringen om niet aangereden te worden. De auto werd gehinderd door een voorliggende wagen en gaf extra gas. Een agent werd meegetrokken en belandde op de motorkap van de rijdende auto.





Samen met twee andere politiemannen slaagde hij erin om het portier aan passagierszijde open te trekken en de wagen tot stilstand te brengen. De bestuurder, die al heel goed gekend is bij de gerechtelijke diensten, verzette zich tegen zijn arrestatie door om zich heen te slaan en zich op te spannen. De betrokken politie-agenten raakten lichtgewond.





De wagen, die werd gebruikt als wapen, werd in beslag genomen. De zestiger moest zich voor de rechter verantwoorden voor gewapende weerspannigheid. Zijn raadsman vroeg een maatschappelijke enquête om de persoonlijkheid van de zestiger te onderzoeken. Het tussenvonnis dat beslist over het maatschappelijk onderzoek valt op 24 september. (SVDL)