Aspiravi plant twee windturbines in Diest 02u23 1 Diest De provincie keurt de milieuvergunning goed voor een windturbine van Aspiravi langs de E314 in Diest. De turbine komt in de Mortelstraat in Webbekom, op de grens tussen Diest en Halen.

De turbine genereert een vermogen van 3,6 megawatt en voorziet 2.000 gezinnen van stroom. "De dichtstbijzijnde woning ligt op 430 meter en bevindt zich op voldoende afstand, zegt Ann Schaubroeck van Aspiravi. "Het gaat om de nieuwe generatie turbines die zichzelf tijdelijk uitschakelen wanneer slagschaduw ontstaat." In maart van dit jaar kondigde Aspira aan dat het twee turbines wilde plaatsen nabij de E314, in de Ballaarstraat in Scherpenheuvel-Zichem en aan het afrittencomplex in Assent (Bekkevoort). Voor deze twee aanvragen heeft de provincie inmiddels ook een vergunning afgeleverd. "We starten nu het dossier voor de bouw van de turbines. Wanneer ze er zullen staan, is nog onbekend", zegt Schaubroeck. (VDWT)