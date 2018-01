Amerikaanse toppers uit hiphop geven workshop in Diest 02u32 0 Foto VDWT De hiphoppers dansen zich warm in de zaal. Diest Dansschool U2S Dance Academy heeft twee topartiesten kunnen strikken voor een gastcollege op zaterdag 20 januari. De Amerikaanse dansers Taiwan Williams en CJ Salvador komen een workshop hiphop geven. Williams is choreograaf bij acts van Chris Brown en Pharrell Williams. CJ Salvador danste met Prince, Justin Bieber en Selena Gomez.

Hun managers hebben de weg naar Diest gevonden dankzij de goede contacten die U2S heeft in de danswereld. "Wij organiseren op het Urban Dance Festival Oostende zelf een stage die druk wordt bijgewoond door internationale dansers", zegt dansleraar Filip Gombeer.





De Amerikanen geven elk een sessie van 90 minuten. Je betaalt 25 euro voor één en 45 euro voor beide workshops, als je nog dit weekend boekt. Vanaf maandag betaal je 30 en 50 euro. "De workshops staan open voor iedereen, al hebben we in de dansstudio van het KTA1 maar een beperkte ruimte. Er kunnen slechts 40 tot 50 personen meedoen", zegt Gombeer. "Momenteel zijn een twintigtal deelnemers ingeschreven. Ze komen uit heel Vlaanderen hierheen om dit mee te maken. In het wereldje gebeurden de inschrijvingen meestal last minute." Inschrijven kan nog via info@up2style.eu of info@bcdancecamp.com. (VDWT)