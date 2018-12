Ali kookte voor Afghaanse vriend



Christian Hennuy

22 december 2018

Ali Ansari nodigde in zijn woning mensen uit om kennis te maken met de Afghaanse keuken en zo meteen zijn kameraad Hassan, die in Iran verblijft, te steunen. Er kwamen heel wat mensen genieten van Ali’s kookkunsten.

“Net zoals Hassan, heb ik steeds de Afghaanse nationaliteit gehad en heb ik 36 jaar in Iran gewoond. Maar daar tellen de Aghanen niet mee. Ik ben drie jaar geleden naar hier kunnen komen, maar Hassan is daar gebleven. En nu naar hier komen is niet meer mogelijk. Hassan heeft botkanker en moest nu dringend aan zijn been geopereerd worden. Hij heeft al zijn bezittingen moeten verkopen voor zijn behandeling. Vandaar deze actie om hem te helpen”, aldus Ali, die zaterdagnamiddag met zijn Afghaans koken startte. Al in de vroege namiddag waren er 14 personen om kennis te maken met de Afghaanse keuken, maar er waren 60 personen ingeschreven en er kwamen mensen tot ’s avonds langs. Niet alleen Diestenaren, maar mensen uit Antwerpen, Langdorp, Herselt, Scherpenheuvel. Ook één van Ali’s Aghaanse vrienden uit Gent was er. “We serveerden in hoofdzaak rijst met vlees, namelijk ghabelie, een stoofpot met lamsvlees, bolanie, een pannenkoek met groenten en ashak, ravioli met gehakt,” aldus Ali. De aanwezigen reageerden enthousiast op Ali’s kookkunsten. De mensen die kwamen eten konden een vrije gift achterlaten. Men kan nog steeds storten op BE76 0636 3437 6395.