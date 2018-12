Ali kookt Afghaans om vriend uit de nood te helpen Gasten mogen aanschuiven thuis bij ex-vluchteling Tom Van de Weyer

14 december 2018

11u26 0 Diest Diestenaars kunnen op zaterdag 22 december lekker Afghaans komen eten thuis bij Ali Ansari (39). De ex-vluchteling kookt om een jeugdvriend te helpen, die in Iran moet geopereerd worden aan kanker. “Iedereen mag aanschuiven en een gift achterlaten voor Hassan. Ik kan niet onverschillig toezien hoe hij ten onder gaat.”

“Vorige week kreeg ik een verontrustend telefoontje uit Iran. Mijn kameraad Hassan (38) is er erg aan toe”, vertelt Ali. “Ik wist dat hij botkanker had, maar hij moet nu dringend geopereerd worden, op 27 december al. Die tumor moet uit zijn been. Zijn broer zegt dat Hassan fysiek gesloopt is na 9 maanden chemotherapie. Bovendien is hij helemaal blut. De behandeling heeft hij uit eigen zak betaald en nu heeft hij niks meer. Zijn huis, zijn zaak en zijn auto moest hij verkopen.”

“Hassan en ik kennen elkaar twintig jaar. We waren allebei Afghaanse migranten in Iran. Samen gingen we naar het voetbal en stiekem alcohol drinken. Hassan begon een bedrijfje in naaimachines en verhuisde naar een andere stad. Sindsdien hielden we contact via telefoon en chat.”

Hassan bleef in Iran bij zijn bedrijf, maar Ali moest drie jaar geleden vluchten naar België. In het opvangcentrum van het Peeterskasteel in Scherpenheuvel wachtte hij 2,5 jaar op erkennen en kreeg die uiteindelijk. In Diest vond Ali een woning en werk als magazijnier. Zijn dochters Sanaz (5,5) en Elnaz (10) gaan hier naar school. Het gezin spreekt goed Nederlands.

“Ik draag mijn deel bij aan de samenleving, maar deze benefiet is een stukje van mijn hart. Je kan niet onverschillig toekijken hoe een vriend zo ten onder gaat. Het is mijn menselijke plicht om Hassan te helpen. In België steek je niet zomaar je hand uit om geld te vragen. Ik wil er iets voor doen. Het is kort dag om een benefiet op te zetten. Ik wilde nog een zaal huren, maar die zijn volzet met de feestdagen. Daarom stel ik mijn eigen woonkamer open.”

“Ik hou van Belgisch eten, vooral mosselen met friet. Toch wil ik de mensen van Diest eens een andere ervaring bezorgen. Op het menu staan ghabelie (een stoofpot met lamsvlees), bolanie (een soort pannenkoek met groenten) en ashak (ravioli met gehakt en yoghurt). Ik ben geen sterrenkok, maar kook wel eens voor vrienden. In Antwerpen haal ik de kruiden, thee en speciale Afghaanse snoepjes.”

“Ik apprecieer dat kennissen aanbieden om te helpen, maar ik sta best alleen in de keuken, anders is het eten misschien te zoet of te pikant. Laat het Afghaans koken maar aan mij over (lacht). Als de gerechten in de smaak vallen wil ik bij gelegenheid wel eens iets klaarmaken voor iemand, die het kan komen afhalen.”

Volgende zaterdag is het bij Ali open huis van 14 tot 21 uur in de Valleilaan 91. Het is afwachten hoeveel gasten er komen. “Op de Facebook ‘Ali helpt’ hebben 19 eters zich gemeld. Desnoods zetten we in de tuin een vuurtje.” Wie komt eten kan een vrije gift achterlaten. Je kan ook geld storten op BE76 0636 3437 6395.