Agressor gaat cafépersoneel te lijf KAR

18 januari 2019

16u22 0 Diest Een man uit Diest moet een werkstraf van 80 uren uitvoeren voor feiten van slagen en verwondingen.

Emrah C. kon op 6 augustus 2017 niet verkroppen dat hij de toegang werd geweigerd in een café in dienst. Het was 2 uur ’s nachts en hij werd er samen met een vriend de deur gewezen terwijl binnen nog een laatste klant zijn pint leegdronk. Dat was niet naar de zin van C. Hij werd uitzinnig van woede en begon in het rond te slaan. Twee personeelsleden werden met de haren naar buiten gesleurd. C. koelde zijn woede verder op het terrasmeubilair. Agenten die tussenbeide kwamen, stelden vast de slachtoffers zwaar onder de indruk waren. “Dat de beklaagde gedronken had, biedt misschien wel een verklaring voor zijn gedrag, maar is zeker geen verantwoording”, aldus de rechter in het vonnis. De man, die nog steeds bij zijn ouders woont, kreeg een taakstraf van 80 uren opgelegd. Als hij die niet correct uitvoert, moet hij alsnog zes maanden naar de gevangenis.