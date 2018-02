Agressieve leerling aan schoolpoort 24 februari 2018

Aan de schoolpoort van het KTA 1 in de Nijverheidslaan hebben twee leerlingen het vrijdagochtend met elkaar aan de stok gekregen. Een van de jongens, een vijftienjarige uit de richting publiciteit, werd zo agressief dat hij door omstanders in bedwang moest worden gehouden. Er vielen geen klappen, maar de schooldirectie belde de politie omdat de jongen niet te kalmeren was. Hij werd voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor.





(VDWT)