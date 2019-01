Afterworkparty’s groeien als kool in Diest PartyShakerz plannen nieuwe feestjes op bijzondere locaties Tom Van de Weyer

24 januari 2019

11u55 0 Diest Dj’s Frederik Biesmans en Stéphane Renard verbreden hun aanbod afterworkparty’s. “Flextime Afterwork is een doorslaand succes. Onze volgende feestjes gaan door op bijzondere locaties in groot Diest. Op woensdag 6 februari vieren we onze eerste verjaardag in CC Den Amer.”

“Precies een jaar geleden zijn we begonnen met Flextime Afterwork, een reeks midweekse party’s voor werkende Diestenaars van 20 tot 50 jaar”, zegt het duo, beter bekend als de PartyShakerz. “Personeel dat na een drukke werkdag nog even de benen wil losgooien moest naar Hasselt of Leuven. Mensen in Diest wilden we ook een leuke avond bezorgen om te netwerken bij een dansje en een goed glas.”

“Onze eerste drie feestjes gingen door in de zaal Ons Tehuis op de Kaai, telkens voor 250 bezoekers. Ze waren in heel korte tijd uitverkocht. Voor september en oktober zochten we naar een grotere locatie. In de kleine zaal van CC Den Amer ontvingen we iedere keer 500 gasten.”

“Ons laatste feestje van 2018 was in de spiegeltent op de Grote Markt, waar we de openingsavond mochten hosten van ‘Diest in Kerstlicht’. Het was een uitzonderlijke locatie. Onze bezoekers laten in een enquête weten dat zij bijzondere locaties appreciëren naast gezelligheid, sfeer en goede muziek.”

“ We zijn dan ook druk bezig met nieuwe edities van Flextime Afterwork voor te bereiden en dit keer op bijzondere plekken in Diest. Eén plaats is alvast nieuw in het aanbod. In de zomer willen we ook openluchtedities houden. We staan zelf achter de draaitafel, maar we nodigen ook gast-dj’s uit.”

“Voor de organisatie hebben we een goede verstandhouding gesloten met de stad Diest. We werken ook nauw samen met lokale handelaars en ondernemers uit Diest. Traiteur Carlo Leoni zorgt voor fingerfood voor onze vips, Mercedes-Benz Groep VDH gaf een weekendje met de nieuwe A-klasse weg, Wijnbar Violette maakt het welkomstaperitief en Bloemen Lotus voorziet decoratie.”

Flextime Afterwork viert zijn eerste verjaardag op woensdag 6 februari in Den Amer, van 19 uur tot middernacht. “Die avond zorgen we voor enkele nieuwigheden. Alle bezoekers krijgen een cupcake van La Bas. De Smaakmakers komen met een foodtruck. Onze gastmuzikant is DJ Wout, bekend van Sylver.”

Tickets kosten per persoon 7 euro. Per groep zijn arrangementen mogelijk, inbegrepen parking, vestiaire en drankbonnen. Je kan bestellen via de Facebookpagina Flextime Afterwork.