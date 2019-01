ACV houdt infodag over robotisering VDWT

22 januari 2019

17u40 0

Het ACV van Diest organiseert een infovoormiddag “robotisering en digitalisering” op zaterdag 23 februari van 9.30 tot 12 uur in het Beverbeekhuis, Tulpenstraat 2. Hoe ziet de arbeidsmarkt er binnen 20 jaar uit? Gaat mijn werk overgenomen worden door een robot? Deze en andere vragen worden beantwoord door econoom Geert Janssens en Matthias Somers, auteur en medewerker van de denktank Minerva. Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht voor 18 februari op bart.theys@acv.be of 016/21 93 96.