Actie zwaar vervoer 08 juni 2018

De politie heeft woensdag op twee plaatsen in Diest een actie gevoerd die gericht was op zwaar vervoer. Op het industrieterrein in Webbekom kreeg één Belg een onmiddellijke inning van 330 euro voor afgesleten banden. Eén Fransman hield zich niet aan de dagelijkse rusttijd en moest een onmiddellijke inning van 220 euro betalen.





In de Heroriëntatie in de richting van de Omer Vanoudenhovelaan kregen een Fransman en een Duitser elk een onmiddellijke inning van 174 euro voor sluipverkeer. In totaal werden dus drie onmiddellijke inningen uitgeschreven, goed voor 898 euro. (KBG)