Actie fietsverlichting Kristien Bollen

07 januari 2019

De politie Demerdal-DSZ controleerde deze ochtend op de Teerlingbrug in Diest tussen 7.40 uur en 8.40 uur (vóór zonsopgang) de fietsverlichting van 147 fietsers. Eén meerderjarige fietser reed zonder verlichting en moest een onmiddellijke inning betalen van 58 euro.

Bij 18 minderjarige fietsers was de fietsverlichting niet in orde. Zij kregen een jongeren-pv en worden uitgenodigd voor een verkeersles. Om de weg veilig verder te zetten kregen zij van onze medewerkers een lampje mee. Ook twee bromfietsen werden gecontroleerd, beiden waren niet in orde: één bromfiets klasse A kreeg een proces-verbaal van waarschuwing omdat de snelheid op de rollen 44 km/u aangaf, terwijl hij maar 25 km/u mag en één bromfiets klasse B werd getakeld en kreeg een proces-verbaal. Hij gaf meer dan 99 km/u aan op de rollen, terwijl hij maar 45 km/u mag.