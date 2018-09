Acteur Herman Verbruggen promoot kraantjeswater in De Kleine Prins 07 september 2018

02u26 0 Diest De leerlingen van het eerste jaar van De Kleine Prins kregen gisteren een herbruikbare drinkbus cadeau van Herman Verbruggen. De acteur die we kennen als 'Marcske van de Kampioenen' is peter van het project 'DrinKraantjeswater'.

"Ons drinkwater wordt dagelijks getest op 60 parameters en is daarmee het strengst gecontroleerde voedingsmiddel in België. Zuiver kraantjeswater is uitzonderlijk. We moeten er dankbaar voor zijn", aldus Verbruggen.





De stad Diest was één van de eerste gemeenten die het charter 'DrinKraantjeswater' ondertekende in 2010. "In de gemeentelijke gebouwen, het stadhuis en tijdens de vergaderingen drinken onze medewerkers allen kraantjeswater", zegt schepen van Leefmilieu Geert Cluckers (DDS). "Het is gezond, goedkoop en voorkomt een boel afval. In het stadhuis staan tappunten en ook in het OCMW komt een nieuw tappunt."





Ook de scholengroep Adite Diest schaart zich nu achter het initiatief. Bij de start van het nieuwe schooljaar kregen de kinderen een herbruikbare fles cadeau van de stad. De Kleine Prins gaat voortaan water uit de kraan te schenken. De leerlingen worden bewust gemaakt van een duurzame levensstijl. Ze brengen hun eigen koekjesdozen mee en gaan zwerfvuil ruimen in het Park Cerckel.





"Scholen die meedoen krijgen van ons gratis middelen om hun leerlingen te sensibiliseren, zoals affiches en een workshop van de vzw GoodPlanet", zegt Lisse Elsen, coördinator van DrinKraantjeswater.





(VDWT)