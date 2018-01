Aanhouding bende fietsendieven bevestigd 24 januari 2018

02u27 0 Diest Drie leden van een bende fietsendieven blijven in de cel. De Brusselse raadkamer bevestigde hun aanhouding.

Het onderzoek naar de bende startte in de zomer van vorig jaar. De Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde kon de eerste diefstal in Kampenhout in het voorjaar van 2017 aan andere inbraken in onder meer Wetteren, Beringen, Lebbeke en Diest linken. In Kampenhout werden er tien fietsen gestolen. De verdachten stalen in de meeste gevallen eerst een lichte vrachtauto om hun latere buit, de allernieuwste koersfietsen en moutainbikes, te vervoeren.





Nog zeker maand in cel

Op 22 december werd een lading gestolen fietsen onderschept die afkomstig waren van een diefstal in Florennes. Op deze manier konden vijf personen opgepakt worden in het Brusselse waarvan er vorige week 3 aangehouden werden. Zij blijven nu nog zeker een maand in de cel. (WHW)