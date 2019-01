93 wapens afgestaan tijdens amnestieperiode Kristien Bollen

09 januari 2019

18u31 0

Om een beter zicht te krijgen op wapens die zonder de nodige vergunningen in het bezit zijn van burgers, voerde de Federale Overheid een nieuwe amnestieperiode in tijdens de periode van 1 maart tot 31 december 2018. Personen die een vergunningsplichtig wapen bezaten zonder vergunning, konden dit wapen aangeven, laten registeren en alsnog laten vergunnen of laten neutraliseren.

Tijdens deze periode werden in de politiezone Demerdal-DSZ 93 wapens vrijwillig afgestaan. Er werden 84 nieuwe regularisatieaanvragen geregistreerd (nieuwe vergunningen). 33 pv’s van verlies werden opgesteld voor wapens die de eigenaars niet meer in hun bezit hadden.