800 euro boete voor bezit vlindermes 11 mei 2018

De 21-jarige B.B. uit Diest is veroordeeld tot een boete van 800 euro voor verboden wapendracht. Tijdens een fouille op het politiekantoor van Diest werd bij de twintiger vorig jaar in april een vlindermes gevonden. De man kwam eerder al in aanraking met het gerecht voor drugsfeiten. De boete is voor 736 euro met uitstel. (KAR)