55 bestuurders dragen gordel niet of bellen achter het stuur Kristien Bollen

30 januari 2019

17u32 0

Politie Demerdal-DSZ hield gisteren een verkeersactie waarbij gefocust werd op gordeldracht en gsm-gebruik achter het stuur. In het centrum van Scherpenheuvel vonden 23 bestuurders het overbodig om een gordel te dragen. 5 bestuurders vonden het een goed idee om tijdens het rijden te bellen. 1 man die zijn gordel niet droeg, had tevens al 2,5 jaar een verlopen keuring. In Diest zagen 24 bestuurders het nut van de gordel niet in, en was één bestuurder aan het bellen op het ogenblik van de controle. Tijdens de controle legde niemand een positieve ademtest af.