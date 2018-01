40 jaar VCM: van 'spel zonder grenzen' tot 150 actieve leden 02u26 0 Tom Van De Weyer De eerste kampioenenploeg werd in 1978 gevierd.

VCM ontstond uit de buurtcompetities die vanaf eind jaren '60 werden gehouden in Molenstede.





"Het waren een soort 'spel zonder grenzen' tussen verschillende straten, waarbij volleybal één van de onderdelen was", zegt huidig voorzitter Johan Cappelle. "Het idee groeide om samen één volleyploeg te smeden die ook buiten het dorp competitief zou spelen."





Het eerste seizoen speelde VCM nog op de speelplaats van de jongensschool. Al in het tweede seizoen werd de herenploeg kampioen in zijn reeks. Sinds 1978 speelt VCM in de huidige sporthal. De club telt vandaag 150 leden, die spelen in 13 ploegen, waarvan 4 recreatieve ploegen.





Het doel voor dit jaar is om een nieuwe jongensploeg te starten, voor spelers tussen 9 en 11 jaar.





In 2019 begint de bouw van een nieuwe multifunctionele sporthal naast OC 't Molenhuis. (VDWT)





