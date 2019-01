28 portretten in verf die de lucht zuivert Crowdfuning voor project in Antwerpen is afgerond Tom Van de Weyer

11 januari 2019

16u14 0 Diest De Diestse Elleke van Win maakt als eerste Belgische kunstenaar schilderijen met Airlite. Deze bijzondere verf is milieuvriendelijk, maar zou ook heilzaam zijn voor de kwaliteit van de lucht. De crowdfunding voor haar project is met succes afgerond. “Tegen eind januari moeten de 28 portretten klaar zijn om te worden opgehangen op de Meir in Antwerpen.”

Van Win gaat sinds vorig jaar als voltijds kunstenares door het leven, nadat ze er eerder grafisch ontwerper was. Haar schildertalent werd opgemerkt tijdens een expo in Antwerpen. “Het platform Ulule vroeg me of ik in Antwerpen een project wilde opstarten. Toen ik ideeën verzamelde kwam ik via een kunstblog Airlite op het spoor, een Italiaans product.”

“Eén vierkante meter van deze verf zou hetzelfde effect hebben op de luchtkwaliteit als één vierkante meter levende bomen. Met dit revolutionair materiaal is wereldwijd het project ‘Air is Art’ opgezet, in steden als Hongkong en Sydney. Ik word de eerste Belgische kunstenares die er mee aan de slag gaat.”

Aan de gevel van restaurant The Foodmaker op de Antwerpse Meir gaat Van Win 28 portretten hangen, elk een meter tot anderhalve meter groot. Haar crowdfunding om 5.000 euro in te zamelen is intussen afgerond. Ze haalde 5.184 euro op. “71 mensen hebben mijn project gesteund. Zoals beloofd zal ik de grootste schenkers vereeuwigen in de portretten. Ik kom bij hen thuis om foto’s te nemen en ga de schilderijen in Diest maken. Bij mij thuis zal allicht te weinig plaats zijn voor al die panelen, dus zoek ik nog bijkomende werkruimte.”

“Intussen heb ik een emmer Airlite gekregen van de verdeler. De basisvloeistof moet je mengen met de pigmenten in tien kleuren. Technisch heb ik me geïnformeerd over de verf, maar ik weet niet hoe het praktisch zal verlopen. Ik zal ze niet gebruiken op muren, maar op houten panelen. Blijkbaar is het gevoelige verf die snel droogt, dus ik wil zo veel mogelijk in één keer realiseren.”

“Ik heb altijd met acryl geschilderd, maar sinds kort maak ik ook werken met olieverf. De kleuren van olieverf zijn veel intenser. Airlite is weer een heel ander materiaal dat ik moet leren kennen.”

Eerst rond ik een lijst kleine opdrachten af, voor ik me helemaal in de Airlite verdiep. Tegen eind deze maand zou ik zo veel mogelijk portretten klaar willen hebben. Aansluitend maak ik schilderijen voor de muren rond het kasteel Potuit in Gent.”