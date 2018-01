200 'Verhaegens'gratis op te halen VINDT IN 2004 OVERLEDEN KUNSTSCHILDER TOCH NOG ERKENNING? TOM VAN DE WEYER

02u29 0 Tom Van De Weyer Elise Verhaegen bij de doeken van haar grootvader. Op de eerste kijkdag ging toch al bijna de helft van de schilderijen de deur uit. Diest Heeft u een kale muur in uw woonkamer, hang er een Verhaegen aan. 200 schilderijen van de miskende Diestse kunstenaar Maurits Verhaegen (1919-2004) zijn gratis mee te nemen in CC Den Amer. "Ik hoop dat zijn werk alsnog bekend wordt in Diest, liever dan dat het op zolder moet verdwijnen", zegt kleindochter Elise Verhaegen (32). Wees er snel bij, want op de eerste kijkdag heeft al bijna de helft van de stukken een eigenaar gevonden.

Maurits Verhaegen maakte in zijn carrière 600 schilderijen, maar brak nooit door. De expressionist wilde Diest verruilen voor Parijs, maar zijn artistieke dromen werden door zijn ouders beknot. Zij vonden dat zoonlief hun slagerij in de Leuvensestraat verder moest zetten. Overdag was hij beenhouwer, 's nachts hanteerde hij het penseel. Zijn stijl was 'lyrisch abstract'. Het publiek hield van landschappen en portretten, maar zag niets in zijn merkwaardige vlucht uit de realiteit.





"Hij heeft nooit één schilderij verkocht", zegt kleindochter Elise, die werkt bij de dienst Cultuur van de stad. "Mijn grootvader was een heel introverte man. Hij kwam zelden buiten. Ondanks een groot oeuvre heeft hij maar twee tentoonstellingen gegeven, in 1970 in de Lakenhalle en in 2000 in het Begijnhof. Na zijn dood verhuisden heel wat schilderijen naar de opbergruimten van het Begijnhof. Ik heb thuis dertig schilderijen van hem, waarvan er enkele aan de muur hangen."





"Mijn vader en ik hebben meerdere pogingen gedaan om schilderijen te verkopen, tevergeefs. Nu hebben we tweehonderd olieverfdoeken uit de jaren 60 tot en met 80 uitgekozen om weg te geven in Den Amer. Ik heb liever dat zijn doeken op deze manier in Diest verspreid worden dan dat ze anoniem op zolder verdwijnen. Hopelijk raakt het werk van mijn grootvader alsnog bekend en wordt hij niet vergeten."





Anno 2018 wordt de 'mad art' van Verhaegen al wat beter geapprecieerd. Na de eerste middag in Den Amer hebben al 80 bezoekers een doek naar hun smaak gevonden. De regel is dat elke gegadigde één doek mag uitkiezen.





"Ik neem mijn exemplaar mee naar Spanje, waar ik binnenkort ga wonen", zegt Brigitte. Inge gaat het hare hangen in haar praktijk. "Het is kleurrijk en boeiend werk, omdat je er met je verbeelding allerlei dingen in kan zien."





Collectebus

Voor wie toch iets wil geven, staat er de collectebus voor 'Kunst in de Stad'.





"Dit project van d'Oranje Giraffen in mei zou mijn grootvader zeker ondersteunen. Hij heeft zelf nooit de kans gekregen om voluit voor zijn kunst te gaan", zegt Elise.





Zolang de voorraad strekt zijn de werken op te halen in de Nijverheidslaan 24-26, tijdens de openingsuren van Den Amer. Verhaegen stijgt in waarde, want wie nadien nog interesse heeft, kan andere werken aankopen. Hiervoor kan je mailen naar eliseverhaegen@hotmail.com.