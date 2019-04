142 bestuurders geklist tijdens flitsmarathon Kristien Bollen

04 april 2019

Politie Demerdal-DSZ (Diest - Scherpenheuvel-Zichem) heeft gisteren tijdens de flitsmarathon 142 snelheidsovertredingen vastgesteld. Drie bestuurders komen in aanmerking voor een intrekking van het rijbewijs. De zwaarste overtreding betrof een voertuig aan 95km/uur in een zone 50 op de Turnhoutsebaan in Okselaar. De actie werd gehouden met zowel vaste als bemande flitscamera’s.