14 panelen kruisweg krijgen opknapbeurt DEKEN ZOEKT RESTAURATEUR EN SPONSORS VOOR SCHILDERIJEN IN SINT-SULPITIUSKERK TOM VAN DE WEYER

04 mei 2018

02u53 0 Diest De kruisweg in de Sint-Sulpitiuskerk moet nodig eens worden opgefrist. "We zoeken een restaurateur en sponsors om de veertien schilderijen te reinigen", zegt deken Felix Van Meerbergen. "Hulp van de stad of andere instanties vraag ik niet. De parochianen en ik zullen het bekostigen."

De kruisweg is de uitbeelding van de laatste dagen van Christus, van zijn veroordeling tot hij in het graf wordt gelegd. Op Goede Vrijdag doen gelovigen de rondgang langs de veertien taferelen. Bij elke halte wordt gezongen en gebeden. "De schilderijen werden in 1907 aan de kerk geschonken door dokter Henri Verstappen, die ze speciaal had laten maken. De schilder is onbekend, maar dat is gebruikelijk bij dit soort werken. Vóór 1907 moeten er andere gehangen hebben. Waar die naartoe zijn weet niemand. Ik laat het opzoeken in de notulen van de kerkfabriek."





Het groot mysterie van het Christendom hangt er na een eeuw maar somber bij. De heldere kleuren zijn flets geworden. "Ze moeten wellicht met een product weer opgepoetst worden. Met een frisse kleur spreken ze de bezoekers weer aan", zegt Van Meerbergen. "De verf is niet op doek maar op metaal, vermoedelijk koper. Enkele restaurateurs komen de volgende dagen kijken. Ze geven hun advies en maken een prijs op."





"We vragen geen enkele instantie om bij te springen, de kerkfabriek noch de provincie. Als parochianen mogen we zelf iets doen voor onze kerk. Bij het offerblok zal een aankondiging hangen. Ik stuur ook een publicatie naar het parochieblad en laat folders rondgaan. Ik verwacht dat het betaalbaar wordt. Met dit soort inzamelingen hebben we eerder al nieuwe iconen laten schilderen. Dat van Damiaan kostte 2.000 euro. Als het toch te duur wordt, wil ik kunstenaars vragen om een nieuwe kruisweg te maken. Zo laten wij onze versie achter aan de komende generaties."





Kapotte glasramen

Van Meerbergen heeft nog meer werken in de kerk die mogen vernieuwd worden. "Van Sint-Jan Berchmans hangen twee schilderijen die dateren van rond 1880. Ze zijn nog in goede staat, maar ik zou toch graag een modernere representatie zien: een jongeman in wandelkledij, die niet omgeven wordt door engelen, maar door de natuur. Hiervoor spreek ik een schilder aan. Ik denk aan Hans Laagland uit Zichem."





"In 2021 is het trouwens 400 jaar geleden dat Jan Berchmans overleed èn is het 700 jaar geleden dat de bouw van de kerk begon. Het zou mooi zijn als alles dan op zijn plaats valt. Het beheersplan voor de Sint-Sulpitiuskerk is bijna rond. Rond 2021 kan de eerste restauratie gebeuren. Prioriteit zijn de kapotte glasramen aan de kant van de Grote Markt. Hopelijk maak ik dit zelf nog mee, en kan ik meewerken aan de plannen voor de vieringen."