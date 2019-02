“Zorgverleners moeten zorgeloos bij hun patiënt geraken” Tom Van de Weyer

01 februari 2019

16u14 0 Diest “Zorgverleners in Diest zouden zich niet druk moeten maken over parkeerboetes. Kan er voor ons geen andere regeling getroffen worden?”, vraagt zelfstandig thuisverpleger Rosi Hustings (48). “De zorgkaart is bij velen nog onbekend en vooral onbemind, want ze is erg duur.”

Hustings kreeg deze week nog maar eens een parkeerboete toen ze bij een patiënt was in de Sint-Janstraat.” Uit de automaat trok ik een bonnetje voor een gratis kwartier, maar uiteindelijk ben ik een uur bij die dame moeten blijven. Haar suikerspiegel stond heel laag en ik heb haar eten moeteen geven tot ze weer bij haar positieven was. Toen ik buitenkwam stak er al een retributie van 25 euro achter mijn voorruit. Daar gingen mijn inkomsten voor dat huisbezoek.”

“In Diest maken collega’s en ik dit geregeld mee. Deze maand heb ik al voor 100 euro boetes gekregen. De parkeerwachters van Streeteo lijken wel op de loer te liggen. Als je belt naar het telefoonnummer dat op het briefje staat, blijkt dat niet in gebruik te zijn en een mail wordt pas weken later beantwoord. Dan is de politie van Diest heel wat begripvoller. Ze laten toe dat we achter het dashboard een kaart steken met onze gegevens.”

“De binnenstad van Diest is een doolhof om een plaatsje te vinden, soms rij je een kwartier rond. Er zijn vaak evenementen in de stad en dan vind je op de reguliere parkings gewoon geen plaats meer.”

“Mijn collega kreeg een boete van 58 euro omdat ze haar auto met de knipperlichten aan op een stoep had geparkeerd. Ze moest dringend bij een klant zijn. Het is nodig dat we vlakbij de woning kunnen stoppen. In de kofferbak hebben we heel wat levensreddend materiaal bij, ook om mensen te reanimeren. Dat hou je graag kort bij de hand.”

“Artsen een verplegers zouden zich geen zorgen moeten maken of de parkeerschijf wel gelegd is, of dat ze juist geparkeerd staan. Alle aandacht hoort naar de patiënt te gaan.”

“Voor ons is er weliswaar de zorgkaart om zorgeloos te parkeren, maar 200 euro per jaar is te duur. Veel verpleegkundigen werken halftijds en halen dat bedrag er niet uit. Je bent goedkoper gesteld door elke keer een ticket te betalen.”

“We zouden graag een goedkoper parkeermiddel krijgen om ons werk te doen. Er zou een sticker kunnen ingevoerd worden, die bewoners ophangen zodat een arts voor hun oprit mag parkeren. Een halfuur gratis parkeren? Die tijd is vaak nog te beperkt. Als je een patiënt in bad moet doen ben je al gauw drie kwartier kwijt. Op zorg mag geen beperking in tijd staan.”

“Dit probleem hebben we vaker gehoord van mensen uit de zorgsector”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) “We sleutelen aan een nieuw systeem dat de zorgkaart vervangt of verbetert. Volgende week zit ik rond de tafel met Streeteo. We zullen hun beleid en bereikbaarheid aankaarten.”