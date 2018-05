"We zullen nu vaker zorg aan huis geven" PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS SINT-ANNEDAEL RONDT RENOVATIE NA 5 JAAR AF TOM VAN DE WEYER

25 mei 2018

02u31 0 Diest Het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael Grauwzusters rondt de renovatiewerken af die in 2013 begonnen. "Patiënten worden meer betrokken bij beweging en activiteiten. In de toekomst wordt psychiatrische zorg vaker bij mensen thuis gegeven, maar lange tijd opnemen is niet meer gebruikelijk."

De plannen om de site naast het Begijnhof te verbouwen waren er al in 2005. In drie fases werden de verschillende afdelingen vernieuwd. Sint-Godelieve, waar patiënten verblijven voor lang herstel, was klaar in 2014. Het Sint-Elisabeth, dat nog dateerde uit de jaren '70, werd in september 2016 afgebroken. In de plaats is een sporthal en fitnessruimte gekomen. "Deze faciliteiten maken deel uit van de moderne visie op herstel", zegt Greet Put, directeur Gezondheidszorg. "Er is nu een aanbod aan sporten zoals badminton. Studies tonen aan dat bewegen en activiteiten een positieve invloed hebben op depressie."Ook het revalidatiecentrum werd in deze optiek opnieuw ingericht. Nieuw zijn er het multimedialokaal en twee keukens voor kooktherapie. Op het binnenplein zijn petanquebanen aangelegd.





Mobiel team

Sint-Annedael heeft meer licht en ruimte gecreëerd voor zichzelf. "Toch blijven we met 178 beschikbare plaatsen en 130 residentiële bedden een klein ziekenhuis in onze sector", zegt financieel directeur Rudy Bruylandts. "We hebben per jaar 660 opnames. In de toekomst wordt psychiatrische zorg voor een groot stuk verleend op verplaatsing. Mensen met complexe problemen of die acute aandacht nodig hebben, worden nog steeds opgenomen, maar hooguit voor enkele weken. Ons mobiel team in de Begijnenstraat bekijkt hoe we mensen kunnen helpen buiten de ziekenhuismuren. We hoeven hen niet hier te houden, maar proberen te voorkomen dat ze hier belanden. Het team gaat bijvoorbeeld langs in het AZ Diest om mensen met suïcidale neigingen te begeleiden. We vergaderen niet meer over wat het beste is voor de patiënten, maar bespreken met hen het traject dat hen past. We bieden ook zelfstandig wonen aan in onze verschillende flats."





De drie bouwfases hebben samen 21 miljoen euro gekost. Het project wordt geheel gefinancierd door het VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Vandaag wordt de nieuwbouw ingehuldigd door Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.





De kunstenaar Sven unik-id presenteert bij de inkom het werk 'Free your mind'.