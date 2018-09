"We zijn strijd tegen webwinkels aan het verliezen" ELECTROZAAK MEDIA MICHIELS DOET NA 45 JAAR HET LICHT UIT TOM VAN DE WEYER

07 september 2018

02u26 0 Diest Electrozaak Media Michiels in de Hasseltsestraat zet na 45 jaar de schermen uit. "We zijn de strijd tegen de webwinkels aan het verliezen en besloten te eindigen in schoonheid", zeggen de drie broers Eric, Dominique en Patrick Michiels.

"Onze ouders Robert en Simone openden begin jaren 60 bij ons thuis in de Meidoornstraat een klein winkeltje in electro", vertelt Eric. "Iedereen wilde een stereo-installatie en televisie hebben. Jarenlang waren wij de enige verkopers in de omstreken. In 1973 zijn we verhuisd naar de Hasseltsestraat. Onze ouders konden de zaak geleidelijk uitbreiden met vijf aanpalende panden. In 2002 hebben we een volledige renovatie gedaan. De winkel is nu 1.000 vierkante meter groot."





Vader Robert (84) is intussen al lang met pensioen. Zijn drie zonen waren opgegroeid in de zaak en hebben haar meer dan dertig jaar gerund. Eric (52) staat in de winkel, Dominique (56) doet de aankoop en publiciteit, Patrick (62) doet de boekhouding.





"Om mee te blijven in de technologische ontwikkelingen gingen we vaak naar presentaties en beurzen. De grootse revolutie in de branche is de komst van de gsm geweest in 1994. Sindsdien is een steeds snellere rush bezig naar de nieuwste versies. In onze beginjaren was de aanschaf van een mediatoestel nog een weloverwogen keuze. De overgang van televisieschermen naar flatscreens in nog steeds bezig. Gisteren nog hadden we een klant die zijn beeldbuis van de hand deed."





"Bij ons kon je terecht voor demo's en service, maar de concurrentie van e-commerce is te groot geworden. Webwinkels hanteren goedkopere prijzen en dat is wat de klanten willen. We verkopen nog wel, maar je haalt er geen winstmarges meer uit."





Nog slechts showroom

"Onze zaak was slechts een showroom geworden. Geregeld komen mensen hier inlichtingen en prijzen vragen. Terwijl we de uitleg geven zijn ze op hun smartphone het product al aan het bestellen bij een webwinkel. Dikwijls moeten we apparaten herstellen die niet bij ons, maar online zijn gekocht. Voor ons was het stilaan welletjes geweest. Patrick kijkt uit naar zijn pensioen."





"Momenteel houden we een grote uitverkoop. Er lopen kortingen tot 70%. Op de nieuwste producten staat 15% korting. Wanneer alles op is, zo rond het jaareinde, doen we stilletjes het licht uit."





"We hebben nog geen flauw idee wat onze toekomst brengt. Stilzitten doen we alleszins niet. Wie weet ga ik hier nog een tijdje verder", zegt Eric. "Een collega uit de branche heeft interesse om de zaak over te nemen. Hij doet ook in andere artikelen dan media. Voor winkels als de onze is maar weinig plaats meer op de markt. We zien dat in de regio heel wat zaken als de onze over de kop zijn gegaan. Wij eindigen liever in schoonheid."