"We kunnen weer gerust slapen" POLITIE PAKT ROEMEENS-MOLDAVISCHE BENDE FIETSENDIEVEN OP TOM VIERENDEELS

Drie volledige fietsen werden bij de huiszoekingen aangetroffen. De losse onderdelen komen van een onderschept transport na een inbraak in Florennes. Diest "Na een maand wakker gelegen te hebben kunnen we opnieuw gerust slapen." Aan het woord: Michael Simms, medezaakvoerder van Ride Bikes. Dieven gingen er eind vorig jaar aan de haal met tien dure racefietsen, maar de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde kon nu de daders arresteren. Zij worden bovendien aan nog enkele andere feiten in heel het land gelinkt.

De daders, van Roemeense en Moldavische afkomst, sloegen op een zondagnacht halfweg oktober toe bij de fietsenspeciaalzaak langs de Nijverheidslaan. Op het moment van de opening was de zaak beveiligd op de best denkbare manier. Een maat voor niks, zo bleek. De dieven konden alle alarmen omzeilen door simpelweg een lichtkoepel van het dak weg te nemen en met een lange stok de fietsen op te tillen. "In totaal maakten de dieven zo'n 40.000 euro buit", zegt Simms. "De tien exemplaren die werden gestolen, waren allemaal voor de collectie van 2018. Een van de fietsen stond enkele uren nadat hij 'van de band rolde' al in onze toonzaal. De dieven waren dus heel goed op de hoogte, zowel van de beveiliging als van de aanwezige rijwielen."





Archief Bollen Michael Simms van Ride Bikes bij de lege kasten na de inbraak in oktober vorig jaar.

Schadevergoeding

Dat net de nieuwste fietsen werden gestolen betekende ook dat er voor klanten een weken- tot maandenlange wachttijd was. Het geld zag Michael gelukkig gerecupereerd door de verzekeringsmaatschappij. "Maar de inbraak gaf een heel onprettig gevoel", vertelt hij. "Als kleine ondernemer lijkt het alsof iemand in je woonkamer geweest is en daar je persoonlijke spullen heeft gestolen. Een maand lang heb ik slecht geslapen. Voor een werknemer was het zelfs een obsessie geworden en hij startte zijn eigen onderzoek. Urenlang bekeek hij de beelden van de zestien bewakingscamera's en merkte zelfs zaken op die de politie ontgaan waren. Die informatie speelde hij uiteraard door. De winkel is een levenswerk dat je blijft opbouwen. Dag en nacht zijn we daarmee bezig en ik spendeer meer tijd aan de zaak dan aan mijn huishouden. Dan komt het echt hard aan dat ze hier zomaar alles komen stelen. Dat de daders zijn opgepakt is dus wel een geruststelling, al twijfel ik er niet aan dat er andere bendes klaarstaan om hun 'werk' over te nemen."





Maar potentieel nieuwe inbrekers zullen vroeger moeten opstaan. "Onze beveiliging was het van het en we zaten op niveau vier", weet de man. "Nu zijn we naar vier plus gegaan. Ter vergelijking: een juwelier zit op niveau vijf. De kans dat er opnieuw een diefstal kan gebeuren, zonder dat het alarm in werking treedt, lijkt onbestaande. We zijn inbrekers opnieuw een stapje voor."





Diefstallen gelinkt

Het onderzoek naar de bende startte al in de zomer van vorig jaar door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Halle-Vilvoorde. Verschillende inbraken konden op dat moment al aan elkaar gelinkt worden, onder meer uit Kampenhout, Wetteren, Beringen en Lebbeke. Ook kon vorige maand een lading na een diefstal in Florennes onderschept worden. De daders hadden de fietsen gedemonteerd en apart verpakt, en sommige onderdelen werden met modder besmeurd om ze als tweedehands te laten doorgaan. De FGP ging uiteindelijk dinsdag over tot huiszoekingen in Wemmel, Laken, Jette en Koekelberg. Naast drie fietsen werden er ook vijf verdachten aangetroffen, waarvan er twee door de onderzoeksrechter werden aangehouden. Het gaat om Roemenen en Moldaviërs. Enkele mededaders zijn nog voortvluchtig. In totaal gaat het om bijna 250 fietsen en onderdelen, goed voor een waarde van in totaal ongeveer 500.000 euro. Het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke andere feiten en mededaders is nog volop aan de gang.