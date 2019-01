“We hopen dat het Yusra voor de wind gaat” Tom Van de Weyer

01 januari 2019

19u39 0 Diest Yusra is de nieuwjaarsbaby in het AZ van Diest. “‘Yusra’ staat in het Turks voor gemakkelijk”, zeggen de trotse ouders Unzile Kislali (23) en Musa Aytekin (22) uit Heusden-Zolder. “We hopen dat haar leven vlot mag verlopen.”

Yusra werd geboren op dinsdag 1 januari, om 15.17 uur. Het is het eerste kindje voor het jonge paar. De kleine weegt 3,740 kilo en wordt bewonderd door haar drie stralende tantes. “We merken dat ze heel aandachtig is en goed luistert naar wat om haar heen gebeurt.”

“We hadden stiekem gehoopt op een Kerstekindje, of dat ze zou geboren worden op mijn verjaardag, 24 december”, zegt mama Unzile. “Na onderzoek werd haar geboorte uitgesteld. Oud op nieuw hebben we nog gevierd met een raclette bij onze familie. Vanmorgen om 8 uur zijn we naar Diest gekomen. De artsen besloten dat het nu hoog tijd was.”