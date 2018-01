"Van OCMW moet ik ergens anders maar iets huren" VZW KINDERWENS MOET PLOTS WEG UIT BEVERBEEKHUIS TOM VAN DE WEYER

25 januari 2018

02u25 0 Diest Het Kinderwenshuis staat vanaf zaterdag op straat. De vzw had in augustus vorig jaar een plaats gekregen in het Beverbeekhuis, maar moet nu plots zijn biezen pakken. Bezielster en oprichter Shanti Van Genechten (36) is erg ontdaan. "Het OCMW stelt voor dat ik elders maar een ruimte huur, of dat ik mijn wensouders ontvang in een crèche vol kinderen. Ik word van het kastje naar de muur gestuurd."

Van Genechten richtte in 2010 de vzw Kinderwens op als steunpunt voor koppels die moeilijk zwanger raken, en voor ouders die een kind verloren of een miskraam hebben gehad. In mei vorig jaar legde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) vast dat alle Kinderwenshuizen in Vlaanderen worden ingebed via het plaatselijke Huis van het Kind. De Vlaams-Brabantse vestiging van het Kinderwenshuis zou in Diest komen. "Ik heb mij er persoonlijk voor ingezet", zegt Diestenaar Van Genechten. Na enig zoeken en overleg met het OCMW kreeg ze in augustus het Beverbeekhuis ter beschikking.





Belofte al van tafel geveegd

Ze ontving er tientallen cliënten voor individuele gesprekken en begeleiding. "Deze week kreeg ik te horen dat de samenwerking verbroken wordt, omdat het niet fair zou zijn tegenover andere instanties die het Beverbeekhuis gebruiken. Het OCMW bood aan om het Kinderwenshuis opvang te geven in Tarsenaal. Dinsdag werd die belofte alweer van tafel geveegd."





"Het OCMW zegt dat ik nu zelf maar een ruimte moet huren. Waarvan zou ik dat betalen? De vzw Kinderwens is niet gesubsidieerd. Ze schreven dat ik ook nog terechtkan in de kindercrèche 't Kevertje, tijdens de openingsuren dan nog. Dit is echt bij de haren getrokken. Je kan toch niet naar het verdriet luisteren van mensen met een vurige kinderwens op een plek waar het wemelt van de kleintjes? De enige optie is dat ik met de vzw terugkeer naar mijn eigen woning in Molenstede. Is er een andere gemeenten waar het Huis van het Kind mijn vzw onderdak wil geven?"





Niet politiek gerelateerd

Ook Brenda Jacobs, ambassadrice van het Diestse Kinderwenshuis is verontwaardigd. "We waren zo blij met het Beverbeekhuis als onthaalpunt. Het is een laagdrempelige plaats om langs te komen en uiteindelijk de weg naar begeleiding te vinden. Hier vonden ouders met verdriet een luisterend oor. Shanti heeft een groot hart, maar het OCMW en het Huis van het Kind sturen haar wandelen. Haar project is niet politiek gerelateerd, anders zou de stad wel te hulp schieten."





Misverstand

"Ik heb Shanti twee dagen opvang aangeboden in dienstencentrum Tarsenaal, maar ze vroeg er zes", zegt OCMW-voorzitter Willy Goos. "Wij volgen echter de richtlijn van de minister die zegt dat het kinderwenshuis gevestigd moet zijn in Huis van het Kind. Hier in Diest is dat de kindercrèche. In 't Kevertje is een vergaderzaal waar zij met haar cliënten discreet terechtkan. De stad biedt daarnaast voldoende vergaderzalen te huur aan, zoals in het Begijnhof."





Het sociaal tewerkstellingsproject De Vlaspit is uitbater van het Beverbeekhuis. "Er is een misverstand geweest tussen ons en Shanti", zegt directeur Johan Thury. "In oktober hadden we haar een overeenkomst gestuurd, maar die is nooit ondertekend terug gekomen. We stellen het gebouw ter beschikking van verenigingen, allen onder dezelfde voorwaarde. Ze betalen 7 euro per vergadermoment. Deze maand kwam uit dat Shanti enkele sessies had gepland, maar die stonden niet op onze agenda."





"Ik had nochtans een overeenkomst gesloten via de stagiaire in het Beverbeekhuis, maar die blijkt nu niet bevoegd te zijn", zucht Van Genechten. "Eerder maakte ik een afspraak met de plaatsvervangende coördinator van het Huis van de Kind om een ruimte van het OCMW te bekomen, maar ook dat ging niet door. Bij wie had ik dan te rade moeten gaan? Mijn vzw wordt de dupe van miscommunicatie binnen de stadsdiensten."